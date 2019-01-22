В Киеве сегодня будет пасмурно, температура до -6°

08:30, 22 января 2019
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В столице сегодня будет морозная погода.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 22 января, в Киеве без осадков, днем температура до -6°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем -6°, вечером - до -10°. Ветер переменный, до 3,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:46, а зайдет в 16:33.

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Теги: #Киев#погода
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