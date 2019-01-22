По всей Украине сегодня ударят морозы, осадков не предвидится (карта)

На западе и в центральных областях местами пройдет снег с дождем.

По всей территории страны сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 января в Украине усилятся морозы, по всей территории страны без осадков.

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На востоке будет пасмурная погода, температура до -9° днем. Жителям южных регионов синоптики обещают ясную погоду. Температура до +2°.

На западе Украины пасмурно. Температура до -4°.

В северных областях также без осадков. Температура до -7°. В центре без осадков, температура до -9°.

Прогноз на 22 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, ясная погода 22 января обещает хороший урожай.

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