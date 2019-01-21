В Киеве завтра без осадков, температура днем -6°

17:00, 21 января 2019
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Вечером в столице температура опустится до -10°.

22 января в Украине похолодает / Адміністрація Президента України
22 января в Украине похолодает / Адміністрація Президента України

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 22 января, в Киеве без осадков, днем температура до -6°.

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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -6°, вечером - до -10°. Ветер переменный, до 2,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:48, а зайдет в 16:32.

Как сообщал УНИАН, 22 января в Украине похолодает, в западных областях пройдет снег 

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Теги: #Киев#погода
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