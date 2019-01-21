В Киеве завтра без осадков, температура днем -6°
Вечером в столице температура опустится до -10°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 22 января, в Киеве без осадков, днем температура до -6°.
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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -6°, вечером - до -10°. Ветер переменный, до 2,7 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:48, а зайдет в 16:32.
Как сообщал УНИАН, 22 января в Украине похолодает, в западных областях пройдет снег
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Погода в Украине
- Винница-2°... -12°
- Днепр0°... -11°
- Донецк+1°... -12°
- Житомир-3°... -11°
- Запорожье+2°... -10°
- Ивано-Франковск-1°... -11°
- Киев-2°... -11°
- Кировоград-3°... -13°
- Луганск+1°... -12°
- Луцк-2°... -6°
- Львов-2°... -8°
- Николаев+2°... -9°
- Одесса+2°... -7°
- Полтава-4°... -14°
- Ровно-4°... -7°
- Симферополь+7°... -4°
- Сумы-5°... -11°
- Тернополь-3°... -7°
- Харьков-4°... -11°
- Херсон+5°... -7°
- Хмельницкий-3°... -12°
- Черкассы-3°... -14°
- Чернигов-4°... -11°
- Черновцы-3°... -11°
Виргиния, США
- 9 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-19 °
Влажность:45 %
Давление:754 мм
Ветер: 10.4 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:24
Закат17:18
Видимость:16 км
Фаза луны:
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