В Киеве завтра без осадков, температура днем -6°

Вечером в столице температура опустится до -10°.

22 января в Украине похолодает / Адміністрація Президента України

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 22 января, в Киеве без осадков, днем температура до -6°.

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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -6°, вечером - до -10°. Ветер переменный, до 2,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:48, а зайдет в 16:32.

Как сообщал УНИАН, 22 января в Украине похолодает, в западных областях пройдет снег

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