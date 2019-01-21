Завтра в Украине похолодает, в западных областях пройдет снег (видеопрогноз)
На западе и севере Украины пройдет снег с дождем.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 22 января, в Украине значительно похолодает, однако осадков не предвидится.
Капризная и переменчивая: синоптики дали прогноз погоды на февраль
Прогноз погоды в Украине. Холоднее всего будет в восточных областях: до -16° ночью, до - 8° днем. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью до -1°, днем до +2°.
На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -7°, днем до -3°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до -12, днем до -5°. В центре ночью температура опустится до -11°, днем - до - 6°.
Согласно народному прогнозу, 22 января в народе принято угощать кума с кумой. Приходя в гости, кум и кума приносят кусок мыла и полотенце. Эти подарки надо использовать при купании ребенка. Ясная погода в этот день обещает хороший урожай.
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Погода в Украине
- Винница-2°... -12°
- Днепр0°... -11°
- Донецк+1°... -12°
- Житомир-3°... -11°
- Запорожье+2°... -10°
- Ивано-Франковск-1°... -11°
- Киев-2°... -11°
- Кировоград-3°... -13°
- Луганск+1°... -12°
- Луцк-2°... -6°
- Львов-2°... -8°
- Николаев+2°... -9°
- Одесса+2°... -7°
- Полтава-4°... -14°
- Ровно-4°... -7°
- Симферополь+7°... -4°
- Сумы-5°... -11°
- Тернополь-3°... -7°
- Харьков-4°... -11°
- Херсон+5°... -7°
- Хмельницкий-3°... -12°
- Черкассы-3°... -14°
- Чернигов-4°... -11°
- Черновцы-3°... -11°