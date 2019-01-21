Завтра в Украине похолодает, в западных областях пройдет снег (видеопрогноз)

16:30, 21 января 2019
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На западе и севере Украины пройдет снег с дождем.

На западе Украины местами пройдет снег / pixabay.com
На западе Украины местами пройдет снег / pixabay.com

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 22 января, в Украине значительно похолодает, однако осадков не предвидится. 

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Прогноз погоды в Украине. Холоднее всего будет в восточных областях: до -16° ночью, до - 8° днем. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью до -1°, днем до +2°. 

На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -7°, днем до -3°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до -12, днем до -5°. В центре ночью температура опустится до -11°, днем - до - 6°. 

Согласно народному прогнозу, 22 января в народе принято угощать кума с кумой. Приходя в гости, кум и кума приносят кусок мыла и полотенце. Эти подарки надо использовать при купании ребенка. Ясная погода в этот день обещает хороший урожай.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#морозы
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