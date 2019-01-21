Капризная и переменчивая: синоптики дали прогноз погоды на февраль
Со второй половины февраля нас ждет больше солнечных дней, которые все же будут сменяться пасмурной и снежной погодой.
Американские метеорологи уверены, что последний месяц зимы будет капризный и неблагоприятный. Он мало чем будет отличаться от января. Нас ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.
Об этом сообщает Метеопрог.
В первой половине месяца настанет потепление, не исключены осадки мокрого снега, на юге страны возможны дожди. Со второй половины февраля нас ждет больше солнечных дней, которые все же будут сменяться пасмурной и снежной погодой. В конце месяца мы почувствуем первое дыхание весны. Стоит отметить, что астрономическая зима длится до весеннего равноденствия, 20 марта.
Погода на неделю: в Украине ударят морозы и пройдет мокрый снег (карта)
Несмотря на капризы погоды, лютые морозы не предвидятся. В конце месяца столбики термометров поднимутся выше 0 градусов Цельсия. Но ночи будут холодными с минусовыми температурами.
Климат в нашей стране характеризуется частой сменой атмосферных процессов, поэтому в феврале наблюдается значительное колебание температуры воздуха. Во второй декаде месяца начинается постепенное возрастание температуры. Среднее значение месячной нормы для Украины -7…-1ºС.
Как сообщал УНИАН, синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на День соборности.
Погода в Украине
- Винница-2°... -12°
- Днепр0°... -11°
- Донецк+1°... -12°
- Житомир-3°... -11°
- Запорожье+2°... -10°
- Ивано-Франковск-1°... -11°
- Киев-2°... -11°
- Кировоград-3°... -13°
- Луганск+1°... -12°
- Луцк-2°... -6°
- Львов-2°... -8°
- Николаев+2°... -9°
- Одесса+2°... -7°
- Полтава-4°... -14°
- Ровно-4°... -7°
- Симферополь+7°... -4°
- Сумы-5°... -11°
- Тернополь-3°... -7°
- Харьков-4°... -11°
- Херсон+5°... -7°
- Хмельницкий-3°... -12°
- Черкассы-3°... -14°
- Чернигов-4°... -11°
- Черновцы-3°... -11°