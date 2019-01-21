Капризная и переменчивая: синоптики дали прогноз погоды на февраль

Со второй половины февраля нас ждет больше солнечных дней, которые все же будут сменяться пасмурной и снежной погодой.

Несмотря на капризы погоды, лютые морозы не предвидятся / УНИАН

Американские метеорологи уверены, что последний месяц зимы будет капризный и неблагоприятный. Он мало чем будет отличаться от января. Нас ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

Об этом сообщает Метеопрог.

В первой половине месяца настанет потепление, не исключены осадки мокрого снега, на юге страны возможны дожди. Со второй половины февраля нас ждет больше солнечных дней, которые все же будут сменяться пасмурной и снежной погодой. В конце месяца мы почувствуем первое дыхание весны. Стоит отметить, что астрономическая зима длится до весеннего равноденствия, 20 марта.

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Несмотря на капризы погоды, лютые морозы не предвидятся. В конце месяца столбики термометров поднимутся выше 0 градусов Цельсия. Но ночи будут холодными с минусовыми температурами.

Климат в нашей стране характеризуется частой сменой атмосферных процессов, поэтому в феврале наблюдается значительное колебание температуры воздуха. Во второй декаде месяца начинается постепенное возрастание температуры. Среднее значение месячной нормы для Украины -7…-1ºС.

Как сообщал УНИАН, синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на День соборности.