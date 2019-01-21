Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на День соборности
В Киеве 22 января погода будет сухой и морозной.
22 января, в День соборности Украины, в Украине снова усилятся морозы.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
Ближайшей ночью температура составит -7-14 градусов, днем -4-9 градусов, на юге и западе -1-4 градуса.
В Украине сегодня будет морозная погода, местами пройдет снег с дождем (карта)
По ее словам, снег пройдет поздно вечером в Одесской области, в Черновицкой, Винницкой и Ивано-Франковской областях.
В Киеве 22 января погода будет сухой и морозной: ночью около -10 градусов, днем -5 градусов.
Синоптик также предупредила, что 23 января погода изменится.
В Украину придут снегопады и метели, на юге потеплеет, поэтому там может выпасти снег и даже дождь.
Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине ударят морозы и пройдет мокрый снег .
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