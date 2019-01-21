Погода на неделю: в Украине ударят морозы и пройдет мокрый снег (карта)

Похолодание ожидается уже во вторник.

В понедельник в Украине местами пройдет мокрый снег и дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается похолодание, местами пройдут снегопады.

В понедельник в Украине местами пройдет мокрый снег и дожди. На юге до +8°, на западе до -4°, в остальных регионах до -5°...+2°.

Прогноз на 21 января / УНИАН

Во вторник, 22 января, в Украине значительно похолодает, однако осадков не предвидится. В центре ночью температура опустится до -11°, днем - до - 6°. Холоднее всего будет в восточных областях: до -16° ночью, до - 8° днем.

Прогноз на 22 января / УНИАН

В среду, 23 января, почти по всей Украине пройдет снег, местами дожди. Холоднее всего будет в северных и западных областях - до -10° ночью. В остальных регионах до -9°...+8°.

Прогноз на 23 января / УНИАН

В четверг в большинсте областей без осадков. В северных областях ударят морозы: ночью -16°, днем -7°.

Прогноз на 24 января / УНИАН

В пятницу на западе пройдет мокрый снег. Ночью на западе -8°, в остальных регионах до -14°

Прогноз на 25 января / УНИАН

26 и 27 января в южных и восточных областях дожди и мокрый снег. В субботу ночью холоднее всего будет на севере - до -10°, на остальной территории -7°…+5°. Днем температура по стране -8°...+10°. В воскресенье ночью на севере и западе до -7°, днем в Украине от -8° до +10°.

Прогноз на 26 января / УНИАН

Прогноз на 27 января / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

21 — Емельяна-исповедника. 21 января известный, как праздник "Выпроваживания (Прогона) праздников" — завершение всех праздников. В народе его еще называют Пол-Ивана. Отмечается этот праздник ровно через две недели после Рождества Христова. В этот день чтят память Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который исцелял больных. В старину этот день принято полностью посвящать гостям, как последний праздничный день рождественско-новогоднего цикла. По народным приметам 21 января следует следить за ветром: как подует с юга — жди грозового лета.

Читайте также Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

22 января в народе принято угощать кума с кумой. Приходя в гости, кум и кума приносят кусок мыла и полотенце. Эти подарки надо использовать при купании ребенка. Ясная погода в этот день обещает хороший урожай.

23 — святителя Григория. Если на Григория скирды инеем покрыты, ждите сырого и холодного лета. На Григория на деревьях иней выпадет – лето будет сырое и холодное.

В народном календаре 24 января - день Феодосия-Весняка. Феодосий прокатит по двору солнце, отворит зимние ворота. По наблюдениям, оттепель 24 января - к затяжной весне; стужа - к трудному посеву яровых. Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет красная. Дневная погода также покажет какой будет погода в ноябре.

25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнышко - к раннему прилету птиц.

26 января - день Яремы. С давних времен люди в этот день наблюдали за кошкой. Если кошка царапает стены и мебель - будет метель. Кошка свернулась клубком, спрятала мордочку — скоро ударят морозы.

27 января в народном календаре — день святой равноапостольной Нины. В этот день наши предки обращали внимание на такие народные приметы: Много звезд в день святой Нины на небе — жди снега в теплый день. Мало звезд — будет вьюга, ненастье. Если на Нину пойдет снег, то быть обильному урожаю.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.