Погода на неделю: в Украине ударят морозы и пройдет мокрый снег (карта)
Похолодание ожидается уже во вторник.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается похолодание, местами пройдут снегопады.
В понедельник в Украине местами пройдет мокрый снег и дожди. На юге до +8°, на западе до -4°, в остальных регионах до -5°...+2°.
Во вторник, 22 января, в Украине значительно похолодает, однако осадков не предвидится. В центре ночью температура опустится до -11°, днем - до - 6°. Холоднее всего будет в восточных областях: до -16° ночью, до - 8° днем.
В среду, 23 января, почти по всей Украине пройдет снег, местами дожди. Холоднее всего будет в северных и западных областях - до -10° ночью. В остальных регионах до -9°...+8°.
В четверг в большинсте областей без осадков. В северных областях ударят морозы: ночью -16°, днем -7°.
В пятницу на западе пройдет мокрый снег. Ночью на западе -8°, в остальных регионах до -14°
26 и 27 января в южных и восточных областях дожди и мокрый снег. В субботу ночью холоднее всего будет на севере - до -10°, на остальной территории -7°…+5°. Днем температура по стране -8°...+10°. В воскресенье ночью на севере и западе до -7°, днем в Украине от -8° до +10°.
Народный прогноз погоды в Украине
21 — Емельяна-исповедника. 21 января известный, как праздник "Выпроваживания (Прогона) праздников" — завершение всех праздников. В народе его еще называют Пол-Ивана. Отмечается этот праздник ровно через две недели после Рождества Христова. В этот день чтят память Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который исцелял больных. В старину этот день принято полностью посвящать гостям, как последний праздничный день рождественско-новогоднего цикла. По народным приметам 21 января следует следить за ветром: как подует с юга — жди грозового лета.
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22 января в народе принято угощать кума с кумой. Приходя в гости, кум и кума приносят кусок мыла и полотенце. Эти подарки надо использовать при купании ребенка. Ясная погода в этот день обещает хороший урожай.
23 — святителя Григория. Если на Григория скирды инеем покрыты, ждите сырого и холодного лета. На Григория на деревьях иней выпадет – лето будет сырое и холодное.
В народном календаре 24 января - день Феодосия-Весняка. Феодосий прокатит по двору солнце, отворит зимние ворота. По наблюдениям, оттепель 24 января - к затяжной весне; стужа - к трудному посеву яровых. Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет красная. Дневная погода также покажет какой будет погода в ноябре.
25 января - Татьянин день. Если в этот день идет снег - лето будет дождливое; если солнышко - к раннему прилету птиц.
26 января - день Яремы. С давних времен люди в этот день наблюдали за кошкой. Если кошка царапает стены и мебель - будет метель. Кошка свернулась клубком, спрятала мордочку — скоро ударят морозы.
27 января в народном календаре — день святой равноапостольной Нины. В этот день наши предки обращали внимание на такие народные приметы: Много звезд в день святой Нины на небе — жди снега в теплый день. Мало звезд — будет вьюга, ненастье. Если на Нину пойдет снег, то быть обильному урожаю.
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Погода в Украине
- Винница-3°... -13°
- Днепр-1°... -10°
- Донецк+1°... -12°
- Житомир-3°... -13°
- Запорожье+1°... -10°
- Ивано-Франковск-1°... -11°
- Киев-3°... -12°
- Кировоград-3°... -12°
- Луганск+1°... -12°
- Луцк-2°... -8°
- Львов-2°... -8°
- Николаев+3°... -9°
- Одесса+3°... -8°
- Полтава-5°... -10°
- Ровно-4°... -9°
- Симферополь+8°... -3°
- Сумы-5°... -12°
- Тернополь-3°... -8°
- Харьков-4°... -11°
- Херсон+3°... -8°
- Хмельницкий-3°... -12°
- Черкассы-4°... -15°
- Чернигов-5°... -11°
- Черновцы-3°... -10°