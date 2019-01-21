Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

10:15, 21 января 2019
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В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Также существует угроза схода снега на дороги / фото: Ольга Броскова
Также существует угроза схода снега на дороги / фото: Ольга Броскова

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

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"21 января в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно прогнозу синоптиков, в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Как сообщала Погода.УНИАН, синоптики предупреждают о гололедице в Киеве.

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Теги: #Карпаты#лавина
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