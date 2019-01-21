Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра.
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"21 января в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", - говорится в сообщении.
Кроме того, согласно прогнозу синоптиков, в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
Как сообщала Погода.УНИАН, синоптики предупреждают о гололедице в Киеве.
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