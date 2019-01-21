Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве

Температура 2-4 градуса мороза.

Днем в Киеве будет облачно с прояснениями / УНИАН

Сегодня, 21 января, в Киеве на дорогах местами гололедица, без существенных осадков.

Читайте также В Украине сегодня будет морозная погода, местами пройдет снег с дождем (карта)

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

Днем будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный, умеренный, температура 2-4 градуса мороза.

Как сообщала Погода.УНИАН, в Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до -3°.