Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве

09:20, 21 января 2019
16
0

Температура 2-4 градуса мороза.

Днем в Киеве будет облачно с прояснениями / УНИАН
Днем в Киеве будет облачно с прояснениями / УНИАН

Сегодня, 21 января, в Киеве на дорогах местами гололедица, без существенных осадков.

В Украине сегодня будет морозная погода, местами пройдет снег с дождем (карта)

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

Днем будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный, умеренный, температура 2-4 градуса мороза.

Как сообщала Погода.УНИАН, в Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до -3°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#гололед
Читайте также
В Украине сегодня будет морозная погода, местами пройдет снег с дождем (карта) В Украине сегодня будет морозная погода, местами пройдет снег с дождем (карта)
На Киевщине объявили штормовое предупреждение из-за тумана На Киевщине объявили штормовое предупреждение из-за тумана
Синоптики прогнозируют в Киеве снег и гололед Синоптики прогнозируют в Киеве снег и гололед
Тихоокеанский шторм принес в Калифорнию мощные снегопады и дожди (видео) Тихоокеанский шторм принес в Калифорнию мощные снегопады и дожди (видео)
Погода на Крещение: в Украине будет холодно и почти без снега Погода на Крещение: в Украине будет холодно и почти без снега
На Закарпатье восстановили движение транспорта после схода лавины На Закарпатье восстановили движение транспорта после схода лавины
Погода на выходные: в Украине ударят морозы до -15 градусов (карта) Погода на выходные: в Украине ударят морозы до -15 градусов (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
- 10 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг на месяц
51 %
755 мм
10.3 м/с
4 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять