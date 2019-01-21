Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве
Температура 2-4 градуса мороза.
Сегодня, 21 января, в Киеве на дорогах местами гололедица, без существенных осадков.
В Украине сегодня будет морозная погода, местами пройдет снег с дождем (карта)
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.
Днем будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный, умеренный, температура 2-4 градуса мороза.
Как сообщала Погода.УНИАН, в Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до -3°.
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