В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до -3°
В столице сегодня будет морозная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 21 января, в Киеве без осадков, днем температура до -3°.
В Украине сегодня будет морозная погода, местами пройдет снег с дождем (карта)
Погода в Киеве. Температура воздуха днем -3°, вечером - до -11°. Ветер переменный, до 4,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:47, а зайдет в 16:31.
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Виргиния, США
- 10 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-19 °
Влажность:51 %
Давление:755 мм
Ветер: 10.3 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:24
Закат17:18
Видимость:16 км
Фаза луны:
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