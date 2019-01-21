В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до -3°

В столице сегодня будет морозная погода.

Температура воздуха днем в столице составит -3° / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 21 января, в Киеве без осадков, днем температура до -3°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем -3°, вечером - до -11°. Ветер переменный, до 4,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:47, а зайдет в 16:31.

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