В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до -3°

08:30, 21 января 2019
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В столице сегодня будет морозная погода.

Температура воздуха днем в столице составит -3° / УНИАН
Температура воздуха днем в столице составит -3° / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 21 января, в Киеве без осадков, днем температура до -3°.

В Украине сегодня будет морозная погода, местами пройдет снег с дождем (карта)

Погода в Киеве. Температура воздуха днем -3°, вечером - до -11°. Ветер переменный, до 4,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:47, а зайдет в 16:31.

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Теги: #Киев#погода
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