В Украине сегодня будет морозная погода, местами пройдет снег с дождем (карта)
На западе и в центральных областях местами пройдет снег с дождем.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 января в большинстве регионов Украины будет сохраняться морозная погода, на западе и в центральных областях местами пройдет снег с дождем.
Центр и юг Украины засыплет снегом: погода на 21 января
На востоке пройдет снег, температура до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают облачность и местами дождь. Температура до +8°.
На западе Украины пройдет снег с дождем. Температура до -4°.
В северных областях без осадков. Температура до -5°. В центре практически без осадков, температура до -4°.
Согласно народному прогнозу, 21 января - Емельяна-исповедника. 21 января известный, как праздник "Выпроваживания (Прогона) праздников" — завершение всех праздников. В народе его еще называют Пол-Ивана. Отмечается этот праздник ровно через две недели после Рождества Христова. По народным приметам 21 января следует следить за ветром: как подует с юга — жди грозового лета.
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Погода в Украине
- Винница-3°... -11°
- Днепр0°... -11°
- Донецк+1°... -12°
- Житомир-3°... -14°
- Запорожье+1°... -10°
- Ивано-Франковск-1°... -10°
- Киев-3°... -11°
- Кировоград-2°... -13°
- Луганск+2°... -12°
- Луцк-3°... -8°
- Львов-2°... -8°
- Николаев+2°... -7°
- Одесса+2°... -7°
- Полтава-4°... -12°
- Ровно-4°... -9°
- Симферополь+8°... -4°
- Сумы-5°... -13°
- Тернополь-3°... -8°
- Харьков-4°... -13°
- Херсон+4°... -7°
- Хмельницкий-3°... -11°
- Черкассы-4°... -13°
- Чернигов-2°... -11°
- Черновцы-3°... -10°