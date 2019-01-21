В Украине сегодня будет морозная погода, местами пройдет снег с дождем (карта)

На западе и в центральных областях местами пройдет снег с дождем.

В центре сегодня практически без осадков / Фото Марина Григоренко

Согласно данным Погода УНИАН, 21 января в большинстве регионов Украины будет сохраняться морозная погода, на западе и в центральных областях местами пройдет снег с дождем.

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На востоке пройдет снег, температура до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают облачность и местами дождь. Температура до +8°.

На западе Украины пройдет снег с дождем. Температура до -4°.

В северных областях без осадков. Температура до -5°. В центре практически без осадков, температура до -4°.

Прогноз на 21 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 21 января - Емельяна-исповедника. 21 января известный, как праздник "Выпроваживания (Прогона) праздников" — завершение всех праздников. В народе его еще называют Пол-Ивана. Отмечается этот праздник ровно через две недели после Рождества Христова. По народным приметам 21 января следует следить за ветром: как подует с юга — жди грозового лета.

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