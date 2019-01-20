Центр и юг Украины засыплет снегом: погода на 21 января

18:04, 20 января 2019
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Ближайшей ночью ожидается -4-12 градусов, завтра днем -2-7 градусов.

Центр и юг Украины засыплет снегом / фото УНИАН
Центр и юг Украины засыплет снегом / фото УНИАН

В Украине 21 января в южных и центральных, днем - в восточных областях ожидаются обильные осадки, налипание мокрого снега и гололед.

На Киевщине объявили штормовое предупреждение из-за тумана

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. На дорогах местами гололедица.

20-21 января в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

"В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги", - предупредили синоптики.

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Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, в ночь на понедельник и завтра утром сильные осадки ожидаются на Юге Украины, Востоке, в районах Кропивницкого, Днепра, Полтавы. Фаза осадков - от снега до мокрого снега, в зависимости от температуры воздуха. На остальной территории будет спокойно, без осадков.

"Уже сегодня вечером снег начнется в Одесской области, подтянется по линии Одесса-Сумы и охватит все, что вдоль этой полосы, вплоть до Винничины, Черкащины, Полтавщины и Киевщины. Остальные территории побудут в сухом воздухе", - написала она.

В течение дня 21 января циклон сдвинется в восточном направлении, поэтому непогода продержится только в восточных областях, в Крыму и Приазовье. В большинстве областей будет доминировать сухая погода.

Ближайшей ночью ожидается -4-12 градусов, завтра днем -2-7 градусов. На Юге Украины ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем в понедельник 0+4 градуса, в Крыму до +6 градусов.

В Киеве 21 января погода предполагается сухой, разве что ближайшей ночью вероятен снег. В столице ближайшей ночью морозы окажутся мягче, -4-6 градусов, в окрестностях до -9 градусов, завтра днем -3-5 градусов.

Как сообщал УНИАН, погода в Украине в воскресенье, 20 января, прогнозировалась морозной, но без осадков.

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Теги: #непогода в Украине#погода в Киеве#погода на завтра
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