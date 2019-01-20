Центр и юг Украины засыплет снегом: погода на 21 января
Ближайшей ночью ожидается -4-12 градусов, завтра днем -2-7 градусов.
В Украине 21 января в южных и центральных, днем - в восточных областях ожидаются обильные осадки, налипание мокрого снега и гололед.
На Киевщине объявили штормовое предупреждение из-за тумана
Об этом сообщили в Укргидрометцентре. На дорогах местами гололедица.
20-21 января в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.
"В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги", - предупредили синоптики.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, в ночь на понедельник и завтра утром сильные осадки ожидаются на Юге Украины, Востоке, в районах Кропивницкого, Днепра, Полтавы. Фаза осадков - от снега до мокрого снега, в зависимости от температуры воздуха. На остальной территории будет спокойно, без осадков.
"Уже сегодня вечером снег начнется в Одесской области, подтянется по линии Одесса-Сумы и охватит все, что вдоль этой полосы, вплоть до Винничины, Черкащины, Полтавщины и Киевщины. Остальные территории побудут в сухом воздухе", - написала она.
В течение дня 21 января циклон сдвинется в восточном направлении, поэтому непогода продержится только в восточных областях, в Крыму и Приазовье. В большинстве областей будет доминировать сухая погода.
Ближайшей ночью ожидается -4-12 градусов, завтра днем -2-7 градусов. На Юге Украины ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем в понедельник 0+4 градуса, в Крыму до +6 градусов.
В Киеве 21 января погода предполагается сухой, разве что ближайшей ночью вероятен снег. В столице ближайшей ночью морозы окажутся мягче, -4-6 градусов, в окрестностях до -9 градусов, завтра днем -3-5 градусов.
Как сообщал УНИАН, погода в Украине в воскресенье, 20 января, прогнозировалась морозной, но без осадков.
Погода в Украине
- Винница-3°... -7°
- Днепр-3°... -5°
- Донецк-2°... -9°
- Житомир-3°... -8°
- Запорожье0°... -3°
- Ивано-Франковск0°... -6°
- Киев-3°... -7°
- Кировоград-4°... -5°
- Луганск-5°... -10°
- Луцк-2°... -7°
- Львов-1°... -8°
- Николаев0°... -1°
- Одесса+3°... +1°
- Полтава-6°... -7°
- Ровно-3°... -8°
- Симферополь+5°... 0°
- Сумы-7°... -8°
- Тернополь-2°... -8°
- Харьков-4°... -8°
- Херсон+1°... -1°
- Хмельницкий-2°... -9°
- Черкассы-4°... -6°
- Чернигов-4°... -8°
- Черновцы-1°... -4°