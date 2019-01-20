На Киевщине объявили штормовое предупреждение из-за тумана
Сегодня во многих регионах Украины ожидаются осадки в виде снега и снижение температуры ночью до 13° мороза.
В Киевской области объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«По данным Укргидрометцентра, по Киевской области утром 20 января туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 20 января, во многих регионах Украины ожидаются осадки в виде снега и снижение температуры ночью до 13° мороза.
По Киеву температура воздуха 3-5° мороза.
Напомним, сегодня синоптики прогнозируют в Киеве небольшой снег, на дорогах местами гололед.
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