На Киевщине объявили штормовое предупреждение из-за тумана

11:54, 20 января 2019
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Сегодня во многих регионах Украины ожидаются осадки в виде снега и снижение температуры ночью до 13° мороза.

Синоптики предупредили о густом тумане на Киевщине / Фото УНИАН
Синоптики предупредили о густом тумане на Киевщине / Фото УНИАН

В Киевской области объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, по Киевской области утром 20 января туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 20 января, во многих регионах Украины ожидаются осадки в виде снега и снижение температуры ночью до 13° мороза.

По Киеву температура воздуха 3-5° мороза.

Напомним, сегодня синоптики прогнозируют в Киеве небольшой снег, на дорогах местами гололед.

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Теги: #туман#Киевская область
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