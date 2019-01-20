Синоптики прогнозируют в Киеве снег и гололед

10:41, 20 января 2019
70
0

Сегодня в столице будет облачно с прояснениями, ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.

Синоптики сообщили, какой сегодня будет погода в Киеве / УНИАН
Синоптики сообщили, какой сегодня будет погода в Киеве / УНИАН

Сегодня синоптики прогнозируют в Киеве небольшой снег, на дорогах местами гололед.

Когда закончится зима и будет ли жарким лето: прогноз погоды в Украине на 2019 год

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

«20 января на дорогах столицы местами гололедица, во второй половине дня небольшой снег», - говорится в сообщении.

В целом сегодня будет облачно с прояснениями, ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха днем будет составлять 3-5° мороза.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Синоптики прогнозируют в Киеве снег и гололед Синоптики прогнозируют в Киеве снег и гололед
В ГСЧС предупредили о лавинной опасности В ГСЧС предупредили о лавинной опасности
В Карпатах из-за снегопадов и метелей сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня В Карпатах из-за снегопадов и метелей сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня
Погода на Крещение: в Украине будет холодно и почти без снега Погода на Крещение: в Украине будет холодно и почти без снега
Погода на выходные: в Украине ударят морозы до -15 градусов (карта) Погода на выходные: в Украине ударят морозы до -15 градусов (карта)
На Закарпатье лавина полностью перекрыла трассу На Закарпатье лавина полностью перекрыла трассу
В Киеве завтра пройдет снег с дождем, температура до +4° В Киеве завтра пройдет снег с дождем, температура до +4°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
61 %
736 мм
10.6 м/с
34 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять