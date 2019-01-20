Синоптики прогнозируют в Киеве снег и гололед

Сегодня в столице будет облачно с прояснениями, ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.

Синоптики сообщили, какой сегодня будет погода в Киеве / УНИАН

Сегодня синоптики прогнозируют в Киеве небольшой снег, на дорогах местами гололед.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

«20 января на дорогах столицы местами гололедица, во второй половине дня небольшой снег», - говорится в сообщении.

В целом сегодня будет облачно с прояснениями, ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха днем будет составлять 3-5° мороза.