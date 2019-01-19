В Украину возвращаются настоящие морозы (карта)
Жителям Киева в воскресенье, 20 января, сильных осадков ожидать не следует, только во второй половине дня небольшой снег.
Погода в Украине в воскресенье, 20 января, будет морозной, однако без осадков. Снег выпадет только в Карпатах, а также местами в Житомирской, Киевской и Черкасской областях.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода на Крещение: в Украине будет холодно и почти без снега
Так, днем столбик термометра опустится до 1-6 градусов мороза, а ночью воздух охладится до -10 -15 градусов.
На Юге и Западе будет теплее – 5-10 градусов мороза. Днем столбик термометра будет колебаться от -3 до +1 градуса.
Жителям Киева в воскресенье, 20 января, сильных осадков ожидать не следует, только во второй половине дня небольшой снег. Ночью воздух охладится до-10-12 градусов, а днем – от 3 до 5 градусов мороза.
Прогноз погоды на воскресенье, 20 января, в городах Украины:
Ужгород – -1...+1
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – 0...-2
Тернополь – 0...-2
Черновцы – 0...-2
Хмельницкий – 0...-2
Луцк – -0..-2
Ровно – 0...-2
Житомир – -2...-4
Винница – -2...-4
Одесса – -1...+1
Николаев – -1...+1
Херсон – -1...+1
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – -2...-4
Черкассы – -2...-4
Чернигов – -2...-4
Сумы – -2...-4
Полтава – -2...-4
Днепр – -2...-4
Запорожье – +1...+3
Донецк – -3...-5
Луганск – -3...-5
Харьков – -3...-5
Киев – -3...-5
Погода в Украине
- Винница-2°... -10°
- Днепр+1°... -10°
- Донецк+3°... -11°
- Житомир-1°... -9°
- Запорожье+2°... -8°
- Ивано-Франковск+1°... -5°
- Киев-1°... -11°
- Кировоград0°... -12°
- Луганск+2°... -10°
- Луцк0°... -7°
- Львов0°... -6°
- Николаев+2°... -5°
- Одесса+4°... -5°
- Полтава0°... -11°
- Ровно-1°... -8°
- Симферополь+7°... -3°
- Сумы-1°... -10°
- Тернополь-1°... -7°
- Харьков0°... -9°
- Херсон+3°... -4°
- Хмельницкий-2°... -9°
- Черкассы-1°... -13°
- Чернигов-1°... -8°
- Черновцы+1°... -4°