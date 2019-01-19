В Украину возвращаются настоящие морозы (карта)

Жителям Киева в воскресенье, 20 января, сильных осадков ожидать не следует, только во второй половине дня небольшой снег.

Прогноз погоды в Украине на 20 января / фото УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 20 января, будет морозной, однако без осадков. Снег выпадет только в Карпатах, а также местами в Житомирской, Киевской и Черкасской областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Так, днем столбик термометра опустится до 1-6 градусов мороза, а ночью воздух охладится до -10 -15 градусов.

На Юге и Западе будет теплее – 5-10 градусов мороза. Днем столбик термометра будет колебаться от -3 до +1 градуса.

Жителям Киева в воскресенье, 20 января, сильных осадков ожидать не следует, только во второй половине дня небольшой снег. Ночью воздух охладится до-10-12 градусов, а днем – от 3 до 5 градусов мороза.

Прогноз погоды на воскресенье, 20 января, в городах Украины:

Ужгород – -1...+1

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – 0...-2

Тернополь – 0...-2

Черновцы – 0...-2

Хмельницкий – 0...-2

Луцк – -0..-2

Ровно – 0...-2

Житомир – -2...-4

Винница – -2...-4

Одесса – -1...+1

Николаев – -1...+1

Херсон – -1...+1

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – -2...-4

Черкассы – -2...-4

Чернигов – -2...-4

Сумы – -2...-4

Полтава – -2...-4

Днепр – -2...-4

Запорожье – +1...+3

Донецк – -3...-5

Луганск – -3...-5

Харьков – -3...-5

Киев – -3...-5