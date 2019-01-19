В ГСЧС предупредили о лавинной опасности

10:33, 19 января 2019
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В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах / фото alp.org.ua
Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах / фото alp.org.ua

По данным Укргидрометцентра, 19 января в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная (3 уровень) снеголавинная опасность.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Кроме того, в ГСЧС проинформировали о сходе лавин.

"18 января 2019 г. около 4 часов утра, в Закарпатской области на 152 км автодороги Мукачево-Ивано-Франковск-Рогатин-Львов возле с.Деловое Раховского района произошло смещение снега объемом 300-350 куб.м, который перекрыл движение транспорта (высота снега на дороге около 2 м, длина около 30 м)", - говорится в сообщении.

Жертв и травмированных в результате происшествия не было.

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Теги: #Карпаты#лавина
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