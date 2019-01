Тихоокеанский шторм принес в Калифорнию мощные снегопады и дожди (видео)

В горах Сьерра-Невады высота снежного покрова может достичь 2 метров.

Читайте также Порывы ветра до 145 км/ч: в Гренландии бушует питерак (видео)

В горах Сьерра-Невады высота снежного покрова может достичь 2 метров, угроза схода оползней с обугленных склонов холмов очень высока, сообщает Euronews.

В округе Лос-Анджелес из-за селевых потоков на несколько часов перекрыли участок автотрассы в районе Малибу. Улицы прибрежных населенных пунктов затоплены, жители строят баррикады из мешков с песком.

Ожидается, что осадки в регионе прекратятся не раньше 18 января. По прогнозам, их общее количество может достичь 10-20 см.

Отмечается, что такая погода - результат феномена, известного как "атмосферные реки". Это полосы водяного пара, которые образуются ветрами циклонов над океаном и текут по небу.

We have a conflicted feeling about rain here in California. We welcome and cherish rain for our aquifers, but we fear when it gets outside of its ageless pathways. It replenishes us, but it also damages us. This storm speaks to both. #rain#stormpic.twitter.com/V6k168xiAm