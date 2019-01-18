Тихоокеанский шторм принес в Калифорнию мощные снегопады и дожди (видео)

16:18, 18 января 2019
62
0

В горах Сьерра-Невады высота снежного покрова может достичь 2 метров.

Север Калифорнии засыпало снегом / twitter.com/MaggieChamberli
Север Калифорнии засыпало снегом / twitter.com/MaggieChamberli

Мощный тихоокеанский шторм принес в американский штат Калифорния сильный ветер, дожди и снег.

Порывы ветра до 145 км/ч: в Гренландии бушует питерак (видео)

В горах Сьерра-Невады высота снежного покрова может достичь 2 метров, угроза схода оползней с обугленных склонов холмов очень высока, сообщает Euronews.

В округе Лос-Анджелес из-за селевых потоков на несколько часов перекрыли участок автотрассы в районе Малибу. Улицы прибрежных населенных пунктов затоплены, жители строят баррикады из мешков с песком.

Ожидается, что осадки в регионе прекратятся не раньше 18 января. По прогнозам, их общее количество может достичь 10-20 см.

Отмечается, что такая погода - результат феномена, известного как "атмосферные реки". Это полосы водяного пара, которые образуются ветрами циклонов над океаном и текут по небу.

Напомним, столица Ливана Бейрут пострадала от мощных снегопадов и дождей, уже несколько дней здесь бушует циклон "Норма".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода#США#дождь
Читайте также
Тихоокеанский шторм принес в Калифорнию мощные снегопады и дожди (видео) Тихоокеанский шторм принес в Калифорнию мощные снегопады и дожди (видео)
На Закарпатье восстановили движение транспорта после схода лавины На Закарпатье восстановили движение транспорта после схода лавины
Каир накрыла песчаная буря (видео) Каир накрыла песчаная буря (видео)
На Закарпатье лавина полностью перекрыла трассу На Закарпатье лавина полностью перекрыла трассу
В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до +4° В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до +4°
В Киеве завтра пройдет снег с дождем, температура до +4° В Киеве завтра пройдет снег с дождем, температура до +4°
В Киев идет сильное похолодание: синоптик рассказала, когда ударят 20-градусные морозы В Киев идет сильное похолодание: синоптик рассказала, когда ударят 20-градусные морозы

Погода в Украине

Виргиния, США
0 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
86 %
757 мм
3.5 м/с
10 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять