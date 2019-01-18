В Карпатах из-за снегопадов и метелей сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня

В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В пятницу, 18 января, в связи со снегопадами и метелями в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"18 января в связи со снегопадами и метелями в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Также в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Напомним, 18 января в Закарпатской области на автодорогу Н-09 Мукачево-Ивано-Франковск-Рогатин-Львов" сошла лавина, которая полностью перекрыла движение транспорта.