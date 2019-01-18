В Карпатах из-за снегопадов и метелей сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня
В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
В пятницу, 18 января, в связи со снегопадами и метелями в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.
В Киев идет сильное похолодание: синоптик рассказала, когда ударят 20-градусные морозы
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"18 января в связи со снегопадами и метелями в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Также в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
Напомним, 18 января в Закарпатской области на автодорогу Н-09 Мукачево-Ивано-Франковск-Рогатин-Львов" сошла лавина, которая полностью перекрыла движение транспорта.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+5°... -6°
- Днепр+3°... 0°
- Донецк+2°... +1°
- Житомир+4°... -5°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+5°... -4°
- Киев+3°... -5°
- Кировоград+2°... -3°
- Луганск+2°... +1°
- Луцк+4°... -5°
- Львов+3°... -5°
- Николаев+7°... -2°
- Одесса+9°... -2°
- Полтава+2°... -2°
- Ровно+3°... -6°
- Симферополь+7°... +3°
- Сумы+1°... -5°
- Тернополь+3°... -6°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+7°... -1°
- Хмельницкий+3°... -8°
- Черкассы+2°... -5°
- Чернигов+3°... -7°
- Черновцы+9°... -2°
Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-2 °
Влажность:86 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:07:26
Закат17:14
Видимость:0.4 км
Фаза луны:
Лента новостей