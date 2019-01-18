Погода на Крещение: в Украине будет холодно и почти без снега
После Крещения похолодание в Украине усилится.
Из-за влияния холодного атмосферного фронта погода на Крещение в Украине будет морозной.
На Закарпатье лавина полностью перекрыла трассу
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Холодный атмосферный фронт сегодня и завтра, 18-19 января, будет гулять по Украине в компании со снегом, мокрым снегом и дождем", - пишет она.
На Крещение, 19 января, в Украине начнется похолодание. В субботу днем осадки на Крещение ожидаются на востоке страны.
По словам синоптика, похолодание в Украине будет постепенным. Так, ближайшей ночью ожидается -2...-7 градусов, завтра днем -1...-5 градусов.
В Киеве осадки вероятны сегодня вечером и ближайшей ночью. Днем 19 января в столице без осадков. Также похолодает: ночью -4...-7 градусов, днем -2...-4 градуса.
В дальнейшем похолодание усилится.
Напомним, на выходных в Украине местами пройдет снег, в большинстве регионов сильно похолодает.
Погода в Украине
- Винница+5°... -6°
- Днепр+3°... 0°
- Донецк+2°... +1°
- Житомир+4°... -5°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+5°... -4°
- Киев+3°... -5°
- Кировоград+2°... -3°
- Луганск+2°... +1°
- Луцк+4°... -5°
- Львов+3°... -5°
- Николаев+6°... -2°
- Одесса+9°... -2°
- Полтава+2°... -2°
- Ровно+3°... -6°
- Симферополь+8°... +3°
- Сумы+1°... -5°
- Тернополь+3°... -6°
- Харьков+1°... -1°
- Херсон+7°... -1°
- Хмельницкий+3°... -8°
- Черкассы+2°... -5°
- Чернигов+3°... -7°
- Черновцы+7°... -2°