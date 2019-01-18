Погода на Крещение: в Украине будет холодно и почти без снега

14:33, 18 января 2019
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После Крещения похолодание в Украине усилится.

На Крещение в Украине будет холодно / УНИАН
На Крещение в Украине будет холодно / УНИАН

Из-за влияния холодного атмосферного фронта погода на Крещение в Украине будет морозной.

На Закарпатье лавина полностью перекрыла трассу

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Холодный атмосферный фронт сегодня и завтра, 18-19 января, будет гулять по Украине в компании со снегом, мокрым снегом и дождем", - пишет она.

На Крещение, 19 января, в Украине начнется похолодание. В субботу днем осадки на Крещение ожидаются на востоке страны.

По словам синоптика, похолодание в Украине будет постепенным. Так, ближайшей ночью ожидается -2...-7 градусов, завтра днем -1...-5 градусов.

В Киеве осадки вероятны сегодня вечером и ближайшей ночью. Днем 19 января в столице без осадков. Также похолодает: ночью -4...-7 градусов, днем -2...-4 градуса.

В дальнейшем похолодание усилится.

Напомним, на выходных в Украине местами пройдет снег, в большинстве регионов сильно похолодает.

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Теги: #снег#погода#Крещение
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