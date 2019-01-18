На Закарпатье восстановили движение транспорта после схода лавины

Пострадавших в результате схода лавины нет.

На Закарпатье расчистили дорогу, на которую сошла лавина / zak.depo.ua

В Закарпатской области восстановили движение транспорта на трассе Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов, на которую утром 18 января сошла снежная лавина.

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Движение транспорта восстановили на двух полосах, сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Сейчас последствия схода снежной лавины ликвидированы полностью. Пострадавших в результате схода лавины нет.

В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областей сохраняется опасность схождения снежных лавин. Всех путешествующих по этим регионам просят быть осмотрительными и учитывать эту информацию во время поездок.

Напомним, в пятницу, 18 января, в Закарпатской области на автодорогу Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов" сошла лавина, которая полностью перекрыла движение транспорта.