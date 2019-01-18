Погода на выходные: в Украине ударят морозы до -15 градусов (карта)

На выходных в Украине местами ожидаются снегопады.

На выходных в Украине будет холодно / УНИАН

На выходных в Украине местами пройдет снег, в большинстве регионов сильно похолодает.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -11°, днем -1°. В воскресенье облачно с прояснениями, -9°...-4°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью -6°, днем -1°. В воскресенье пасмурно, -6°…-1°.

В Луцке в субботу ночью -7°, днем 0°, без осадков. В воскресенье ночью -6°, днем -2°, переменная обблачность.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -11°...-2°. В воскресенье до -8°, пройдет снег.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью -7°, днем +3°. В воскресенье 0°...+1°.

Погода в Харькове: в субботу пройдет снег, температура ночью -11°, днем 0°. В воскресенье -10°...-6°, пасмурно.

Прогноз на 19 января / УНИАН

Прогноз на 20 января / УНИАН

В Днепре в субботу пройдет снег, температура ночью -12°, днем +2°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -7°...-5°.

В Симферополе завтра без осадков, -4°...+8°. В воскресенье 0°...+6°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -8°, днем +3°. В воскресенье без осадков, температура до -8°.

В Краматорске в субботу пасмруно, температура ночью -15°, днем +3°. В воскресенье температура до -10°, без осадков.

В Северодонецке завтра пройдет снег с дождем, температура ночью -14°, днем +3°. В воскресенье -11°...-7°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до -15°. В воскресенье пройдет снег, ночью -10°, днем -2°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -6°, днем +1°. В воскресенье переменная облачность, ночью -7°, днем до +1°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до -6°. В воскресенье температура до -7°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра без осадков, -10°, в воскресенье пройдет снег, температура воздуха -6° …+1°.

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