Погода на выходные: в Украине ударят морозы до -15 градусов (карта)
На выходных в Украине местами ожидаются снегопады.
На выходных в Украине местами пройдет снег, в большинстве регионов сильно похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -11°, днем -1°. В воскресенье облачно с прояснениями, -9°...-4°.
На Закарпатье лавина полностью перекрыла трассу
Во Львове в субботу без осадков, ночью -6°, днем -1°. В воскресенье пасмурно, -6°…-1°.
В Луцке в субботу ночью -7°, днем 0°, без осадков. В воскресенье ночью -6°, днем -2°, переменная обблачность.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -11°...-2°. В воскресенье до -8°, пройдет снег.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью -7°, днем +3°. В воскресенье 0°...+1°.
Погода в Харькове: в субботу пройдет снег, температура ночью -11°, днем 0°. В воскресенье -10°...-6°, пасмурно.
В Днепре в субботу пройдет снег, температура ночью -12°, днем +2°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -7°...-5°.
В Симферополе завтра без осадков, -4°...+8°. В воскресенье 0°...+6°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -8°, днем +3°. В воскресенье без осадков, температура до -8°.
В Краматорске в субботу пасмруно, температура ночью -15°, днем +3°. В воскресенье температура до -10°, без осадков.
В Северодонецке завтра пройдет снег с дождем, температура ночью -14°, днем +3°. В воскресенье -11°...-7°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до -15°. В воскресенье пройдет снег, ночью -10°, днем -2°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -6°, днем +1°. В воскресенье переменная облачность, ночью -7°, днем до +1°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до -6°. В воскресенье температура до -7°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра без осадков, -10°, в воскресенье пройдет снег, температура воздуха -6° …+1°.
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Погода в Украине
- Винница+5°... -6°
- Днепр+3°... 0°
- Донецк+2°... +1°
- Житомир+4°... -5°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+5°... -4°
- Киев+3°... -5°
- Кировоград+2°... -3°
- Луганск+2°... +1°
- Луцк+4°... -5°
- Львов+3°... -5°
- Николаев+6°... -2°
- Одесса+9°... -2°
- Полтава+2°... -2°
- Ровно+3°... -6°
- Симферополь+8°... +3°
- Сумы+1°... -5°
- Тернополь+3°... -6°
- Харьков+1°... -1°
- Херсон+7°... -1°
- Хмельницкий+3°... -8°
- Черкассы+2°... -5°
- Чернигов+3°... -7°
- Черновцы+7°... -2°