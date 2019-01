Каир накрыла песчаная буря (видео)

В столице Египта значительно снизилась видимость.

В столице Египта значительно снизилась видимость, а из-за пыли людям с проблемами дыхательной системы было рекомендовано не покидать помещений, передает Stormnews.

В то же время буря не помешала местным жителям делиться фото и видео погодного явления в соцсетях.

Sandstorm in Cairo today. Seriously no filter. ??? pic.twitter.com/aYuyW6DZEK