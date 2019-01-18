Каир накрыла песчаная буря (видео)

10:50, 18 января 2019
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В столице Египта значительно снизилась видимость.

Песчаная буря в Египте / twitter.com/joey_shea
Песчаная буря в Египте / twitter.com/joey_shea

Каир (Египет) 16 января накрыла сильная песчаная буря. 

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В столице Египта значительно снизилась видимость, а из-за пыли людям с проблемами дыхательной системы было рекомендовано не покидать помещений, передает Stormnews

В то же время буря не помешала местным жителям делиться фото и видео погодного явления в соцсетях.

Напомним, древний иранский город Йезд накрыла песчаная буря. Небо полностью закрыто пылью, в некоторых районах нельзя было разглядеть даже солнце. 

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Теги: #Египет#буря
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