На Закарпатье лавина полностью перекрыла трассу

Лавина сошла сегодня утром.

На Закарпатье сошла лавина / zak.depo.ua

В пятницу, 18 января, в Закарпатской области на автодорогу Н-09 Мукачево-Ивано-Франковск-Рогатин-Львов " сошла лавина, которая полностью перекрыла движение транспорта.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Так, лавина сошла около 04:00 на 152 км трассы (в селе Деловое Раховского района). Объем лавины 300-350 куб. м, высота снега на дороге около 2 м, длина около 30 м.

Отмечается, что над устранением последствий лавины с проезжей части работает тезника. С 06:20 движение транспорта осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме.

Напомним, 18 января в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе и севере пройдет снег с дождем.