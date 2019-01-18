На Закарпатье лавина полностью перекрыла трассу

09:44, 18 января 2019
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Лавина сошла сегодня утром.

На Закарпатье сошла лавина / zak.depo.ua
На Закарпатье сошла лавина / zak.depo.ua

В пятницу, 18 января, в Закарпатской области на автодорогу Н-09 Мукачево-Ивано-Франковск-Рогатин-Львов " сошла лавина, которая полностью перекрыла движение транспорта.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Так, лавина сошла около 04:00 на 152 км трассы (в селе Деловое Раховского района). Объем лавины 300-350 куб. м, высота снега на дороге около 2 м, длина около 30 м.

Отмечается, что над устранением последствий лавины с проезжей части работает тезника. С 06:20 движение транспорта осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме.

Напомним, 18 января в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе и севере пройдет снег с дождем.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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