В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до +4°
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 18 января, в Киеве пройдет снег с дождем, днем температура до +4°.
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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 4,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:51, а зайдет в 16:25.
Как сообщал УНИАН, 18 января в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе местами пройдет дождь.
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- Чернигов+3°... -8°
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Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, небольшой снегПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-2 °
Влажность:86 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:8 %
Восход:07:26
Закат17:14
Видимость:4.8 км
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