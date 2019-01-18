В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до +4°

08:30, 18 января 2019
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В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня пройдет снег с дождем / фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег с дождем / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 18 января, в Киеве пройдет снег с дождем, днем температура до +4°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 4,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:51, а зайдет в 16:25.

Как сообщал УНИАН, 18 января в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе местами пройдет дождь.

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Теги: #снег#Киев#погода
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