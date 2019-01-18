В Украине сегодня будет тепло, на западе и севере пройдет снег с дождем (карта)
Теплее всего будет в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 января в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе и севере пройдет снег с дождем.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура до +8°.
На западе Украины пройдет снег с дождем. Температура до +10°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +4°. В центре практически без осадков, температура до +4°.
Согласно народному прогнозу, 18 января - Крещенский вечер. Луна в этот день полная - к большому разливу, быть большой воде. Если в этот день метель - будет она и на Масленицу; дуют ветры с юга - лето будет грозовым.
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Погода в Украине
- Винница+4°... -7°
- Днепр+3°... +1°
- Донецк+3°... 0°
- Житомир+4°... -7°
- Запорожье+5°... +2°
- Ивано-Франковск+5°... -4°
- Киев+4°... -5°
- Кировоград+2°... -2°
- Луганск+2°... +1°
- Луцк+3°... -6°
- Львов+3°... -5°
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- Одесса+8°... -3°
- Полтава+1°... -1°
- Ровно+3°... -7°
- Симферополь+8°... +3°
- Сумы+1°... -2°
- Тернополь+3°... -5°
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Виргиния, США
0 °
Пасмурно, небольшой снегПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-2 °
Влажность:87 %
Давление:757 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:8 %
Восход:07:26
Закат17:14
Видимость:6 км
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