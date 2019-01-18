В Украине сегодня будет тепло, на западе и севере пройдет снег с дождем (карта)

08:09, 18 января 2019
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Теплее всего будет в западных областях.

В Украине сегодня будет тепло / Фото УНИАН
В Украине сегодня будет тепло / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 января в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе и севере пройдет снег с дождем.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура до +8°. 

На западе Украины пройдет снег с дождем. Температура до +10°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +4°. В центре практически без осадков, температура до +4°.

Прогноз на 18 января / УНИАН
Прогноз на 18 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 января - Крещенский вечер. Луна в этот день полная - к большому разливу, быть большой воде. Если в этот день метель - будет она и на Масленицу; дуют ветры с юга - лето будет грозовым. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода
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