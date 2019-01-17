В Киеве завтра пройдет снег с дождем, температура до +4°

17:00, 17 января 2019
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Вечером в столице температура до +2°.

Завтра в Киеве пройдет снег с дождем / УНИАН
Завтра в Киеве пройдет снег с дождем / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 18 января, в Киеве пройдет снег с дождем, днем температура до +4°.

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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 4,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:51, а зайдет в 16:25.

Как сообщал УНИАН, 18 января в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе местами пройдет дождь.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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