В Киеве завтра пройдет снег с дождем, температура до +4°
Вечером в столице температура до +2°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 18 января, в Киеве пройдет снег с дождем, днем температура до +4°.
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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 4,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:51, а зайдет в 16:25.
Как сообщал УНИАН, 18 января в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе местами пройдет дождь.
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Виргиния, США
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Вероятность осадков:38 %
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