Завтра в Украине потеплеет, днем местами ожидается до +10° (видеопрогноз)

На западе и севере Украины пройдет снег с дождем.

Завтра в Украине будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 января в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе местами пройдет дождь.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью до -3°, днем до +8°.

На западе Украины пройдет снег с дождем. Температура ночью до -9°, днем до +10°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до -7°, днем до +4°. В центре практически без осадков, температура ночью до -7°, днем до +4°.

Согласно народному прогнозу, 18 января - Крещенский вечер. Луна в этот день полная - к большому разливу, быть большой воде. Если в этот день метель - будет она и на Масленицу; дуют ветры с юга - лето будет грозовым.

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