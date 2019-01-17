Завтра в Украине потеплеет, днем местами ожидается до +10° (видеопрогноз)
На западе и севере Украины пройдет снег с дождем.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 января в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе местами пройдет дождь.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью до -3°, днем до +8°.
На западе Украины пройдет снег с дождем. Температура ночью до -9°, днем до +10°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до -7°, днем до +4°. В центре практически без осадков, температура ночью до -7°, днем до +4°.
Согласно народному прогнозу, 18 января - Крещенский вечер. Луна в этот день полная - к большому разливу, быть большой воде. Если в этот день метель - будет она и на Масленицу; дуют ветры с юга - лето будет грозовым.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -1°
- Днепр-2°... -3°
- Донецк-3°... -6°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+7°... +1°
- Киев+1°... 0°
- Кировоград-2°... -4°
- Луганск-6°... -7°
- Луцк+4°... +1°
- Львов+4°... +1°
- Николаев+1°... -1°
- Одесса+3°... -2°
- Полтава-3°... -5°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+1°... -3°
- Сумы-3°... -5°
- Тернополь+4°... 0°
- Харьков-4°... -6°
- Херсон+1°... -1°
- Хмельницкий+4°... 0°
- Черкассы-1°... -4°
- Чернигов+1°... 0°
- Черновцы+8°... -1°