На Никобарских островах в Индии произошло мощное землетрясение

Сообщений о материальном ущербе или человеческих жертвах не поступало.

На Никобарских островах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Утром 17 января на Никобарских островах в Индии произошло землетрясение магнитудой 6,0.

"Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 3,7 градуса северной широты и 94,5 градуса восточной долготы", - цитирует Синьхуа заявление индийского метеорологического управления.

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Гипоцентр залегал на глубине 84 км. Сообщений о материальном ущербе или человеческих жертвах пока не поступало.

Никобарские острова - это группа островов в Бенгальском заливе. Значительная часть жителей островов почти не имеет контакта с цивилизацией и живет по первобытным порядкам. До цунами, вызванного землетрясением 26 декабря 2004 года, на островах проживало около 42 тысяч человек. По подсчетам экспертов, после удара стихии погибла четвертая часть населения.

Напомним, по меньшей мере четыре человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,8 балла, которое произошло в районе самого активного в Европе вулкана Этна на Сицилии.