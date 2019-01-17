В Калифорнии из-за тумана на трассе столкнулись 19 автомобилей (видео)

В результате аварии 35 человек получили травмы.

Калифорнию накрыл густой туман / twitter.com/ABC7Leticia

В американском штате Калифорния из-за густого тумана произошло масштабное ДТП: на трассе столкнулись 19 автомобилей.

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В результате аварии 35 человек получили травмы, большинство из них отказались от госпитализации, говорится в сюжете ТСН.

Из-за ДТП движение на трассе было перекрыто.

Напомним, на одной из дорог на севере Италии столкнулись 50 автомобилей. ДТП произошло между населенными пунктами Примолано провинции Виченца и Гриньо провинции Тренто из-за обледенения дорожного полотна