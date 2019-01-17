В Киев идет сильное похолодание: синоптик рассказала, когда ударят 20-градусные морозы

14:28, 17 января 2019
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Похолодание в Киеве начнется с Крещения.

На следующей неделе в Киеве сильно похолодает / УНИАН
На следующей неделе в Киеве сильно похолодает / УНИАН

На следующей неделе в Киеве ожидается сильное похолодание, ночью температура может опуститься до -20 градусов.

Готовьтесь к сильному похолоданию: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Именно на Крещение в Украину заходит похолодание... Сначала похолодание будет в таком лайт-варианте, ночью -5...-10 градусов, днем -2...-6 градусов", - пишет она.

Со второй половины следующей недели, 23-25 января, ночью в столице может ударить до -15...-20 градусов мороза.

Ранее появился прогноз погоды в Украине на завтра, 18 января. Ожидается, что в пятницу в Украине будет последний теплый день перед сильным похолоданием.

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Теги: #Киев#погода#похолодание
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