В Киев идет сильное похолодание: синоптик рассказала, когда ударят 20-градусные морозы
Похолодание в Киеве начнется с Крещения.
На следующей неделе в Киеве ожидается сильное похолодание, ночью температура может опуститься до -20 градусов.
Готовьтесь к сильному похолоданию: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Именно на Крещение в Украину заходит похолодание... Сначала похолодание будет в таком лайт-варианте, ночью -5...-10 градусов, днем -2...-6 градусов", - пишет она.
Со второй половины следующей недели, 23-25 января, ночью в столице может ударить до -15...-20 градусов мороза.
Ранее появился прогноз погоды в Украине на завтра, 18 января. Ожидается, что в пятницу в Украине будет последний теплый день перед сильным похолоданием.
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- Полтава-3°... -5°
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