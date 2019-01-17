Последний день перед похолоданием: появился прогноз погоды в Украине на завтра
Морозы придут в Украину надолго.
В пятницу, 18 января, в Украине будет последний теплый день перед сильным похолоданием.
Готовьтесь к сильному похолоданию: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"18 января в течение дня температура воздуха в Украине повсюду +1...+5 градусов, на юге +4...+7 градусов. Разве на Сумщине и Харьковщине местами 0-2 мороза.
Конечно, ночью и вечером будет прохладнее, -1...-3 градуса, на западе все равно ближайшей ночью 0...+2 градуса", - пишет она.
По прогнозу синоптика, снег и мокрый снег пройдут в западных областях, незначительные осадки ожидаются на востоке, а вечером на севере Украины.
В Киеве завтра без существенных осадков, разве что вечером возможен мокрый снег. Ближайшей ночью в столице 0-2 градуса мороза, завтра днем будет теплая погода, +1...+4 градуса.
Диденко сообщает, что на Крещение начнется похолодание.
"Везде воцарятся морозы, пока что кроме Крыма и Приазовья. Но и туда постепенно дойдут "минусы", - пишет синоптик.
Ожидается, что морозы придут в Украину надолго.
Напомним, сегодня, 17 января, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница+1°... -1°
- Днепр-2°... -3°
- Донецк-3°... -6°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+7°... +1°
- Киев+1°... 0°
- Кировоград-2°... -4°
- Луганск-6°... -7°
- Луцк+4°... +1°
- Львов+4°... +1°
- Николаев0°... -1°
- Одесса+3°... -2°
- Полтава-3°... -5°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+1°... -3°
- Сумы-3°... -5°
- Тернополь+4°... 0°
- Харьков-5°... -6°
- Херсон+1°... -1°
- Хмельницкий+4°... 0°
- Черкассы-1°... -4°
- Чернигов+1°... 0°
- Черновцы+4°... -1°