Последний день перед похолоданием: появился прогноз погоды в Украине на завтра

Морозы придут в Украину надолго.

Завтра в Украине будет тепло / Фото УНИАН

В пятницу, 18 января, в Украине будет последний теплый день перед сильным похолоданием.

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Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"18 января в течение дня температура воздуха в Украине повсюду +1...+5 градусов, на юге +4...+7 градусов. Разве на Сумщине и Харьковщине местами 0-2 мороза.

Конечно, ночью и вечером будет прохладнее, -1...-3 градуса, на западе все равно ближайшей ночью 0...+2 градуса", - пишет она.

По прогнозу синоптика, снег и мокрый снег пройдут в западных областях, незначительные осадки ожидаются на востоке, а вечером на севере Украины.

В Киеве завтра без существенных осадков, разве что вечером возможен мокрый снег. Ближайшей ночью в столице 0-2 градуса мороза, завтра днем будет теплая погода, +1...+4 градуса.

Диденко сообщает, что на Крещение начнется похолодание.

"Везде воцарятся морозы, пока что кроме Крыма и Приазовья. Но и туда постепенно дойдут "минусы", - пишет синоптик.

Ожидается, что морозы придут в Украину надолго.

Напомним, сегодня, 17 января, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.