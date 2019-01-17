В Японии произошло извержение вулкана

11:52, 17 января 2019
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Извержения на острове Кутиноэрабу происходили периодически с октября 2018 года.

В Японии произошло извержение вулкана / @Zephel_nico2
В Японии произошло извержение вулкана / @Zephel_nico2

На острове Кутиноэрабу в префектуре Кагосима на юго-западе Японии произошло извержение вулкана.

В результате землетрясения в Иране пострадали 75 человек

Извержение было зафиксировано утром 17 января. Местным жителям и туристам рекомендовано соблюдать осторожность и ожидать дополнительной информации, передает Xinhua со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Отмечается, что извержения на острове происходили периодически с октября прошлого года, 18 декабря наблюдалось взрывное извержение. 

Напомним, по меньшей мере четыре человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,8 балла, которое произошло в районе самого активного в Европе вулкана Этна на Сицилии.

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Теги: #Япония#вулкан
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