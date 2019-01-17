Готовьтесь к сильному похолоданию: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

10:45, 17 января 2019
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С 20 января возможны морозы до -20 градусов.

С 20 января в Украине похолодает / УНИАН
С 20 января в Украине похолодает / УНИАН

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться теплая погода, а с 19 января ожидается похолодание.

Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

"Пока мы еще не увлеклись морозными узорами грядущего похолодания, стоит напомнить, что 18 января в Украине кратковременно поселится тепло, в течение дня 0...+5 градусов", - пишет она.

На западе Украины объявили штормовое предупреждение

По прогнозу синоптика, с Крещения начнется похолодание. 20 января морозы усилятся на 2-5 градусов, и в начале следующей недели температура воздуха составит ночью -8...-14 градусов, на севере и северо-востоке местами -12...-18 градусов, возможно, до -20 градусов. В дневные часы ожидается -5...-12 градусов.

21 января в южной части и востоке ожидается более теплая погода, около нуля, а днем и с незначительными "плюсами".

Из-за снижения температуры воздуха на дорогах страны окрепнет гололедица.

По прогнозу Диденко, в течение 18-19 января в Украине будет без осадков, однако 20-22 января Украину будут пересекать атмосферные фронты, которые принесут с собой снег и усиление ветра, местами метели. На крайнем юге и на юго-востоке снег будет переходить в мокрый снег и даже в дождь, местами будет наблюдаться налипание мокрого снега.

Погода в Киеве 18 января будет тепло, днем ожидается +1...+3 градуса. Существенные осадки маловероятны, лишь в отдельных районах выпадет небольшой снег. На Крещение в столице начнется похолодание, ночью до -5...-7 градусов, а днем до -2...-4 градусов.

В воскресенье и в первую половину следующей недели похолодание усилится, минимальная температура воздуха составит -8...-13 градусов, максимальная -4...-9 градусов.

Напомним, в четверг, 17 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе местами пройдет дождь.

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Теги: #погода#похолодание#Крещение
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