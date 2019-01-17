На западе Украины объявили штормовое предупреждение
Погодные условия соответствуют желтому уровню опасности.
Сегодня, 17 января, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"17 января в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 17 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе местами пройдет дождь.
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