На западе Украины объявили штормовое предупреждение

Погодные условия соответствуют желтому уровню опасности.

В западных областях объявили штормовое попереджння / УНИАН

Сегодня, 17 января, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"17 января в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 17 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе местами пройдет дождь.