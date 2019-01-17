На западе Украины объявили штормовое предупреждение

09:36, 17 января 2019
48
0

Погодные условия соответствуют желтому уровню опасности.

В западных областях объявили штормовое попереджння / УНИАН
В западных областях объявили штормовое попереджння / УНИАН

Сегодня, 17 января, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Морозы до -18 градусов: стало известно, когда в Украине похолодает

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"17 января в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 17 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе местами пройдет дождь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#ветер#штормовое предупреждение
Читайте также
В Украине сегодня потеплеет, на западе местами пройдет дождь (карта) В Украине сегодня потеплеет, на западе местами пройдет дождь (карта)
Завтра в Украине потеплеет, на западе местами пройдет дождь (видеопрогноз) Завтра в Украине потеплеет, на западе местами пройдет дождь (видеопрогноз)
В Карпатах высота снежного покрова превысила 140 см В Карпатах высота снежного покрова превысила 140 см
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
Морозы до -18 градусов: стало известно, когда в Украине похолодает Морозы до -18 градусов: стало известно, когда в Украине похолодает
На обледеневшей дороге в Италии столкнулись 50 автомобилей (видео) На обледеневшей дороге в Италии столкнулись 50 автомобилей (видео)
Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -2° Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -2°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
87 %
761 мм
3.9 м/с
38 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять