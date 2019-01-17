В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +2°
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 января в Киеве без осадков, днем температура до +2°.
В Карпатах высота снежного покрова превысила 140 см
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер переменный, до 5,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:52, а зайдет в 16:23.
Как сообщал УНИАН, в чеверг, 17 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе местами пройдет дождь.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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- Чернигов+1°... 0°
- Черновцы+7°... -2°
Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+2 °
Влажность:93 %
Давление:761 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:38 %
Восход:07:26
Закат17:13
Видимость:16 км
Фаза луны:
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