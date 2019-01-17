В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +2°

08:30, 17 января 2019
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В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 января в Киеве без осадков, днем температура до +2°.

В Карпатах высота снежного покрова превысила 140 см

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер переменный, до 5,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:52, а зайдет в 16:23.

Как сообщал УНИАН, в чеверг, 17 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе местами пройдет дождь.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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