В Украине сегодня потеплеет, на западе местами пройдет дождь (карта)

На западе температура до +7°.

В Украине сегодня потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 17 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе местами пройдет дождь.

Читайте также Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Погода на сегодня. На востоке без осадков, температура до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура до +3°.

На западе Украины местами пройдет дождь. Температура до +7°.

В северных областях без осадков. Температура до +2°. В центре переменная облачность, температура до +3°.

Прогноз на 17 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 января - Феклистов день. В этот день обращали внимание на такую народную примету: "Снег на деревьях сучья гнет - летом пчелы роиться будут".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.