В Украине сегодня потеплеет, на западе местами пройдет дождь (карта)
На западе температура до +7°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 17 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе местами пройдет дождь.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
Погода на сегодня. На востоке без осадков, температура до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура до +3°.
На западе Украины местами пройдет дождь. Температура до +7°.
В северных областях без осадков. Температура до +2°. В центре переменная облачность, температура до +3°.
Согласно народному прогнозу, 17 января - Феклистов день. В этот день обращали внимание на такую народную примету: "Снег на деревьях сучья гнет - летом пчелы роиться будут".
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+1°... 0°
- Днепр-3°... -4°
- Донецк-2°... -6°
- Житомир+2°... +1°
- Запорожье0°... -3°
- Ивано-Франковск+7°... +2°
- Киев+2°... -1°
- Кировоград-3°... -4°
- Луганск-4°... -7°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+4°... +1°
- Николаев0°... -1°
- Одесса+3°... -2°
- Полтава-3°... -5°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+1°... -3°
- Сумы-4°... -5°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков-4°... -6°
- Херсон+1°... -2°
- Хмельницкий+4°... 0°
- Черкассы-1°... -3°
- Чернигов+1°... 0°
- Черновцы+7°... -2°
Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+2 °
Влажность:93 %
Давление:761 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:38 %
Восход:07:26
Закат17:13
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей