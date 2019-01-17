В Украине сегодня потеплеет, на западе местами пройдет дождь (карта)

08:12, 17 января 2019
39
0

На западе температура до +7°.

В Украине сегодня потеплеет / УНИАН
В Украине сегодня потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 17 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе местами пройдет дождь.

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Погода на сегодня. На востоке без осадков, температура до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура до +3°. 

На западе Украины местами пройдет дождь. Температура до +7°.

В северных областях без осадков. Температура до +2°. В центре переменная облачность, температура до +3°.

Прогноз на 17 января / УНИАН
Прогноз на 17 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 января - Феклистов день. В этот день обращали внимание на такую народную примету: "Снег на деревьях сучья гнет - летом пчелы роиться будут".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#потепление
Читайте также
В Карпатах высота снежного покрова превысила 140 см В Карпатах высота снежного покрова превысила 140 см
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
На обледеневшей дороге в Италии столкнулись 50 автомобилей (видео) На обледеневшей дороге в Италии столкнулись 50 автомобилей (видео)
В Карпатах сохраняется значительная угроза схода лавин В Карпатах сохраняется значительная угроза схода лавин
Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -2° Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -2°
В Украине сегодня пройдут снегопады, на западе днем до +4° (карта) В Украине сегодня пройдут снегопады, на западе днем до +4° (карта)
В Киеве завтра температура до -4°, без осадков В Киеве завтра температура до -4°, без осадков

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
93 %
761 мм
3.9 м/с
38 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять