В Киеве завтра без осадков, температура до +2°
В столице завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 января в Киеве без осадков, днем температура до +2°.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер переменный, до 5,7 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:52, а зайдет в 16:23.
Как сообщал УНИАН, в чеверг, 17 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе местами пройдет дождь.
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Погода в Украине
- Винница-2°... -9°
- Днепр-4°... -10°
- Донецк-3°... -10°
- Житомир-1°... -6°
- Запорожье-1°... -7°
- Ивано-Франковск+5°... 0°
- Киев-1°... -6°
- Кировоград-4°... -8°
- Луганск-2°... -12°
- Луцк0°... -2°
- Львов+2°... +1°
- Николаев0°... -8°
- Одесса+1°... -8°
- Полтава-5°... -8°
- Ровно-1°... -6°
- Симферополь+4°... -4°
- Сумы-6°... -7°
- Тернополь+3°... -3°
- Харьков-4°... -8°
- Херсон+2°... -6°
- Хмельницкий+1°... -8°
- Черкассы-4°... -7°
- Чернигов-1°... -6°
- Черновцы+4°... -1°
Виргиния, США
- 8 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-11 °
Влажность:86 %
Давление:757 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:26
Закат17:12
Видимость:16 км
Фаза луны:
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