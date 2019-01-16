В Киеве завтра без осадков, температура до +2°

В столице завтра потеплеет.

В Киеве завтра потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 января в Киеве без осадков, днем температура до +2°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер переменный, до 5,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:52, а зайдет в 16:23.

Как сообщал УНИАН, в чеверг, 17 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе местами пройдет дождь.

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