Завтра в Украине потеплеет, на западе местами пройдет дождь (видеопрогноз)

16:30, 16 января 2019
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Морозная погода сохранится только на востоке Украины.

Завтра в Украине потеплеет / Фото УНИАН
Завтра в Украине потеплеет / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в чеверг, 17 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе местами пройдет дождь.

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -6°, днем до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью до -4°, днем до +3°. 

На западе Украины местами пройдет дождь. Температура ночью до -2°, днем до +7°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +2°. В центре переменная облачность, температура ночью до -5°, днем до +3°.

Согласно народному прогнозу, 17 января - Феклистов день. В этот день обращали внимание на такую народную примету: "Снег на деревьях сучья гнет - летом пчелы роиться будут".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь#потепление
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