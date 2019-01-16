Завтра в Украине потеплеет, на западе местами пройдет дождь (видеопрогноз)
Морозная погода сохранится только на востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в чеверг, 17 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе местами пройдет дождь.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -6°, днем до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью до -4°, днем до +3°.
На западе Украины местами пройдет дождь. Температура ночью до -2°, днем до +7°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +2°. В центре переменная облачность, температура ночью до -5°, днем до +3°.
Согласно народному прогнозу, 17 января - Феклистов день. В этот день обращали внимание на такую народную примету: "Снег на деревьях сучья гнет - летом пчелы роиться будут".
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Погода в Украине
- Винница-2°... -9°
- Днепр-4°... -10°
- Донецк-3°... -10°
- Житомир-1°... -6°
- Запорожье-1°... -7°
- Ивано-Франковск+5°... 0°
- Киев-1°... -6°
- Кировоград-4°... -8°
- Луганск-2°... -12°
- Луцк0°... -2°
- Львов+2°... +1°
- Николаев0°... -8°
- Одесса+1°... -8°
- Полтава-5°... -8°
- Ровно-1°... -6°
- Симферополь+4°... -4°
- Сумы-6°... -7°
- Тернополь+3°... -3°
- Харьков-4°... -8°
- Херсон+2°... -6°
- Хмельницкий+1°... -8°
- Черкассы-4°... -7°
- Чернигов-1°... -6°
- Черновцы+4°... -1°