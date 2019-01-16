Завтра в Украине потеплеет, на западе местами пройдет дождь (видеопрогноз)

Морозная погода сохранится только на востоке Украины.

Завтра в Украине потеплеет / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в чеверг, 17 января, в большинстве регионов Украины потеплеет, на западе местами пройдет дождь.

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Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -6°, днем до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью до -4°, днем до +3°.

На западе Украины местами пройдет дождь. Температура ночью до -2°, днем до +7°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +2°. В центре переменная облачность, температура ночью до -5°, днем до +3°.

Согласно народному прогнозу, 17 января - Феклистов день. В этот день обращали внимание на такую народную примету: "Снег на деревьях сучья гнет - летом пчелы роиться будут".

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