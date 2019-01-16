У берегов Вануату произошло мощное землетрясение

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

У берегов Вануату произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 16 января, у побережья тихоокеанского государства Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,6.

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Подземные толчки были зафиксированы в среду в 05:06 по местному времени в 105 км к северо-западу от города Сола - административного центра провинции Торба. Очаг землетрясения залегал на глубине 46,9 километра, передает Синьхуа со ссылкой на Геологическую службу США.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами не объявлял об опасности цунами. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Напомним, на Японском острове Кюсю в префектуре Кагосима 9 января произошло землетрясение магнитудой 6,4.