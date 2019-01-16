В Карпатах высота снежного покрова превысила 140 см

14:24, 16 января 2019
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Местами высота снежного покрова достигает 144 см.

В Карпатах намело более 1,4 м снега / Фото УНИАН
В Карпатах намело более 1,4 м снега / Фото УНИАН

По состоянию на утро 16 января высота снежного покрова в Карпатах местами превышает 1,4 м.

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Об этом говорится в сообщении отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах в Facebook.

Так, на станции Пожижевской высота снежного покрова составляет 29-108 см, снег метельный. На станции Плай высота снежного покрова составляет 28-79 см, снег свежий, пылевидный, умеренно закреплен.

На снеголавинном посту Драгобрат снег, метель. Высота снежного покрова составляет 144 см.

Напомним, на Крещение, 19 января, погода в Украине изменится: ожидается похолодание до -18 градусов.

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Теги: #снег#погода#Карпаты
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