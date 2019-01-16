Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

На западе и местами на юге Украины ожидается сильный ветер.

До конца дня во многих областях ожидается сильный ветер / УНИАН

Сегодня, 16 января, во многих областях Украины ухудшится погода, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"До конца дня 16 января в западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях порывы ветра 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.

Сегодня погода в Украине ухудшится / Укргидрометцентр

Напомним, на Крещение, 19 января, погода в Украине изменится: ожидается похолодание до -18 градусов.