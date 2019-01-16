Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
На западе и местами на юге Украины ожидается сильный ветер.
Сегодня, 16 января, во многих областях Украины ухудшится погода, объявлено штормовое предупреждение.
В Украине сегодня пройдут снегопады, на западе днем до +4° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"До конца дня 16 января в западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях порывы ветра 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.
Напомним, на Крещение, 19 января, погода в Украине изменится: ожидается похолодание до -18 градусов.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -8°
- Днепр-4°... -11°
- Донецк-3°... -8°
- Житомир-1°... -5°
- Запорожье0°... -9°
- Ивано-Франковск+4°... 0°
- Киев-1°... -5°
- Кировоград-5°... -9°
- Луганск-1°... -12°
- Луцк0°... -2°
- Львов+2°... +1°
- Николаев0°... -7°
- Одесса+2°... -8°
- Полтава-4°... -8°
- Ровно-1°... -5°
- Симферополь+4°... -4°
- Сумы-4°... -7°
- Тернополь+3°... -2°
- Харьков-4°... -8°
- Херсон+1°... -6°
- Хмельницкий+1°... -8°
- Черкассы-3°... -7°
- Чернигов-2°... -6°
- Черновцы+4°... -1°
Виргиния, США
- 11 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-11 °
Влажность:85 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:2 %
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