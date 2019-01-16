Морозы до -18 градусов: стало известно, когда в Украине похолодает
Похолодание придет в Украину 19 января.
На Крещение, 19 января, погода в Украине изменится: ожидается похолодание до -18 градусов.
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Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Ближайшей ночью - вот вам морозы до -5...-12 градусов. На западе разве что около нуля. Завтра днем потепление до +1...+5 градусов. На востоке и местами в центре -1...-4 градуса", - пишет она.
По прогнозу синоптика, днем 18 января по всей Украине будет тепло, до +1...+5 градусов. Вечером температура воздуха начнет снижаться, а на Крещение, 19 января, в Украине вновь начнется похолодание.
"Сначала до дневных -1...-8 градусов, а потом и до ночных -10...-18 градусов", - сообщает синоптик.
В Киеве завтра, 17 января, будет облачно, но без существенных осадков, днем потеплеет до нуля. Также в четверг в столице ожидается сильный ветер.
Напомним, 16 января в большинстве областей Украины пройдет снег, теплее всего будет на западе.
Погода в Украине
- Винница-1°... -8°
- Днепр-4°... -11°
- Донецк-3°... -8°
- Житомир-1°... -5°
- Запорожье-1°... -9°
- Ивано-Франковск+4°... 0°
- Киев-1°... -5°
- Кировоград-5°... -9°
- Луганск-1°... -12°
- Луцк+1°... -1°
- Львов+2°... +1°
- Николаев0°... -7°
- Одесса+2°... -8°
- Полтава-4°... -8°
- Ровно-1°... -3°
- Симферополь+4°... -4°
- Сумы-4°... -7°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков-4°... -8°
- Херсон+1°... -6°
- Хмельницкий+1°... -8°
- Черкассы-3°... -7°
- Чернигов-2°... -6°
- Черновцы+5°... -2°