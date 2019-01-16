Морозы до -18 градусов: стало известно, когда в Украине похолодает

Похолодание придет в Украину 19 января.

19 января в Украине похолодает / УНИАН

На Крещение, 19 января, погода в Украине изменится: ожидается похолодание до -18 градусов.

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Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Ближайшей ночью - вот вам морозы до -5...-12 градусов. На западе разве что около нуля. Завтра днем потепление до +1...+5 градусов. На востоке и местами в центре -1...-4 градуса", - пишет она.

По прогнозу синоптика, днем 18 января по всей Украине будет тепло, до +1...+5 градусов. Вечером температура воздуха начнет снижаться, а на Крещение, 19 января, в Украине вновь начнется похолодание.

"Сначала до дневных -1...-8 градусов, а потом и до ночных -10...-18 градусов", - сообщает синоптик.

В Киеве завтра, 17 января, будет облачно, но без существенных осадков, днем потеплеет до нуля. Также в четверг в столице ожидается сильный ветер.

Напомним, 16 января в большинстве областей Украины пройдет снег, теплее всего будет на западе.