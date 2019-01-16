На обледеневшей дороге в Италии столкнулись 50 автомобилей (видео)

10:36, 16 января 2019
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В ДТП пострадали 16 человек.

В Италии из-за обледенения дороги произошло масштабное ДТП / facebook.com/valsuganawebtv
В Италии из-за обледенения дороги произошло масштабное ДТП / facebook.com/valsuganawebtv

На одной из дорог на севере Италии столкнулись 50 автомобилей.

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ДТП произошло между населенными пунктами Примолано провинции Виченца и Гриньо провинции Тренто из-за обледенения дорожного полотна, передает Stormnews со ссылкой на телеканал Sky TG24.

Сообщается, что в результате инцидента 16 человек получили травмы.

Видео: youtube.com/giornaleladige

Напомним, из-за оттепели и внезапного мороза дороги на Львовщине превратились в каток.

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Теги: #Италия#погода
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