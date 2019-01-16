В Карпатах сохраняется значительная угроза схода лавин
В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
В среду, 16 января, в Карпатах будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (третьего уровня).
Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -2°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"16 января в связи со снегопадами и метелями в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Синоптики предупреждают, что в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
Напомним, 16 января в большинстве областей Украины пройдет снег, теплее всего будет на западе.
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