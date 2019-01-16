В Карпатах сохраняется значительная угроза схода лавин

09:38, 16 января 2019
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В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

В Карпатах збервгається лавинная опасность 3 уровня / zak.depo.ua
В Карпатах збервгається лавинная опасность 3 уровня / zak.depo.ua

В среду, 16 января, в Карпатах будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (третьего уровня).

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"16 января в связи со снегопадами и метелями в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Напомним, 16 января в большинстве областей Украины пройдет снег, теплее всего будет на западе.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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