Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -2°

Вечером в столице до -4°.

В Киеве сегодня будет холодно / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 16 января, в Киеве без осадков, днем температура до -2°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем -2°, вечером - до -4°. Ветер западный, до 6,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:52, а зайдет в 16:22.

Как сообщал УНИАН, 16 января в большинстве областей Украины пройдет снег, ночью сильно похолодает.

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