Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -2°

08:30, 16 января 2019
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Вечером в столице до -4°.

В Киеве сегодня будет холодно / Фото УНИАН
В Киеве сегодня будет холодно / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 16 января, в Киеве без осадков, днем температура до -2°.

В Карпатах из-за снегопадов сохраняется значительная лавинная опасность

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем -2°, вечером - до -4°. Ветер западный, до 6,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:52, а зайдет в 16:22.

Как сообщал УНИАН, 16 января в большинстве областей Украины пройдет снег, ночью сильно похолодает.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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