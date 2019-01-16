Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до -2°
Вечером в столице до -4°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 16 января, в Киеве без осадков, днем температура до -2°.
В Карпатах из-за снегопадов сохраняется значительная лавинная опасность
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем -2°, вечером - до -4°. Ветер западный, до 6,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:52, а зайдет в 16:22.
Как сообщал УНИАН, 16 января в большинстве областей Украины пройдет снег, ночью сильно похолодает.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-2°... -9°
- Днепр-4°... -10°
- Донецк-4°... -9°
- Житомир-2°... -7°
- Запорожье-2°... -13°
- Ивано-Франковск+4°... 0°
- Киев-2°... -5°
- Кировоград-4°... -10°
- Луганск-2°... -14°
- Луцк+1°... -1°
- Львов+3°... +1°
- Николаев+1°... -7°
- Одесса+1°... -6°
- Полтава-3°... -7°
- Ровно-1°... -3°
- Симферополь+4°... -2°
- Сумы-3°... -7°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков-4°... -8°
- Херсон+2°... -6°
- Хмельницкий+2°... -10°
- Черкассы-3°... -7°
- Чернигов-2°... -7°
- Черновцы+4°... -2°
Виргиния, США
- 8 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-8 °
Влажность:87 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:26
Закат17:12
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей