В Украине сегодня пройдут снегопады, на западе днем до +4° (карта)

08:10, 16 января 2019
72
0

Осадки ожидаются практически по всей стране.

В Украине сегодня пройдет снег / УНИАН
В Украине сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 января в большинстве областей Украины пройдет снег, теплее всго будет на западе.

Синоптики предупреждают о сильном ветре и метелях в Украине

Прогноз погоды в Украине. На востоке местами пройдет снег, температура до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают мокрый снег. Температура до +2°. 

На западе Украины ожидается мокрый снег. Температура до +4°.

В северных областях без осадков. Температура до -2°. В центре местами пройдет снег, температура до -4°.

Прогноз на 16 января / УНИАН
Прогноз на 16 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 16 января - день Павла. Много снега - много хлеба, много воды - много травы. Звезды блестят ярко - к морозам, мало их на небе - жди ненастья.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода
Читайте также
В Украине сегодня пройдут снегопады, на западе днем до +4° (карта) В Украине сегодня пройдут снегопады, на западе днем до +4° (карта)
Завтра почти всю Украину накроют снегопады, на востоке ночью температура до -14° (видеопрогноз) Завтра почти всю Украину накроют снегопады, на востоке ночью температура до -14° (видеопрогноз)
Ночью морозы, днем - оттепель: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Ночью морозы, днем - оттепель: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Жертвами аномального снегопада в Европе стали больше 20 человек (фото, видео) Жертвами аномального снегопада в Европе стали больше 20 человек (фото, видео)
Синоптики предупреждают о сильном ветре и метелях в Украине Синоптики предупреждают о сильном ветре и метелях в Украине
В Киеве сегодня будет пасмурно, днем температура до -2° В Киеве сегодня будет пасмурно, днем температура до -2°
Завтра в Украине пройдет снег, днем местами температура до +5° (видеопрогноз) Завтра в Украине пройдет снег, днем местами температура до +5° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
- 8 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
87 %
756 мм
4.5 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять