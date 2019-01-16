В Украине сегодня пройдут снегопады, на западе днем до +4° (карта)

Осадки ожидаются практически по всей стране.

В Украине сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 января в большинстве областей Украины пройдет снег, теплее всго будет на западе.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке местами пройдет снег, температура до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают мокрый снег. Температура до +2°.

На западе Украины ожидается мокрый снег. Температура до +4°.

В северных областях без осадков. Температура до -2°. В центре местами пройдет снег, температура до -4°.

Прогноз на 16 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 16 января - день Павла. Много снега - много хлеба, много воды - много травы. Звезды блестят ярко - к морозам, мало их на небе - жди ненастья.

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