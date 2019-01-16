В Украине сегодня пройдут снегопады, на западе днем до +4° (карта)
Осадки ожидаются практически по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, 16 января в большинстве областей Украины пройдет снег, теплее всго будет на западе.
Синоптики предупреждают о сильном ветре и метелях в Украине
Прогноз погоды в Украине. На востоке местами пройдет снег, температура до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают мокрый снег. Температура до +2°.
На западе Украины ожидается мокрый снег. Температура до +4°.
В северных областях без осадков. Температура до -2°. В центре местами пройдет снег, температура до -4°.
Согласно народному прогнозу, 16 января - день Павла. Много снега - много хлеба, много воды - много травы. Звезды блестят ярко - к морозам, мало их на небе - жди ненастья.
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Погода в Украине
- Винница-2°... -9°
- Днепр-4°... -10°
- Донецк-4°... -9°
- Житомир-2°... -7°
- Запорожье-2°... -13°
- Ивано-Франковск+4°... 0°
- Киев-2°... -5°
- Кировоград-4°... -10°
- Луганск-2°... -14°
- Луцк+1°... -1°
- Львов+3°... +1°
- Николаев+1°... -7°
- Одесса+1°... -6°
- Полтава-3°... -7°
- Ровно-1°... -3°
- Симферополь+4°... -2°
- Сумы-3°... -7°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков-4°... -8°
- Херсон+2°... -6°
- Хмельницкий+2°... -10°
- Черкассы-3°... -7°
- Чернигов-2°... -7°
- Черновцы+4°... -2°
Виргиния, США
- 8 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-8 °
Влажность:87 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:26
Закат17:12
Видимость:16 км
Фаза луны:
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