В Киеве завтра температура до -4°, без осадков
В среду в столице будет пасмурно.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 16 января, в Киеве без осадков, днем температура до -2°.
Ночью морозы, днем - оттепель: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -2°, вечером - до -4°. Ветер западный, до 6,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:52, а зайдет в 16:22.
Как сообщал УНИАН, 16 января в большинстве областей Украины пройдет снег, ночью сильно похолодает.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -6°
- Днепр+2°... -8°
- Донецк+3°... -6°
- Житомир-1°... -5°
- Запорожье+2°... -8°
- Ивано-Франковск+1°... -3°
- Киев-1°... -5°
- Кировоград-3°... -7°
- Луганск+3°... -4°
- Луцк0°... -3°
- Львов-1°... -3°
- Николаев0°... -5°
- Одесса+1°... -6°
- Полтава-1°... -7°
- Ровно-1°... -5°
- Симферополь+4°... -6°
- Сумы-3°... -7°
- Тернополь-1°... -4°
- Харьков+1°... -7°
- Херсон+1°... -5°
- Хмельницкий-1°... -6°
- Черкассы-2°... -5°
- Чернигов-1°... -4°
- Черновцы0°... -3°
Виргиния, США
- 9 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-9 °
Влажность:81 %
Давление:758 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:27
Закат17:11
Видимость:16 км
Фаза луны:
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