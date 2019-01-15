В Киеве завтра температура до -4°, без осадков

17:00, 15 января 2019
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В среду в столице будет пасмурно.

В Киеве в среду без осадков / УНИАН
В Киеве в среду без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 16 января, в Киеве без осадков, днем температура до -2°.

Ночью морозы, днем - оттепель: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -2°, вечером - до -4°. Ветер западный, до 6,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:52, а зайдет в 16:22.

Как сообщал УНИАН, 16 января в большинстве областей Украины пройдет снег, ночью сильно похолодает.

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Теги: #Киев#погода
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