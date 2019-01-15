Завтра почти всю Украину накроют снегопады, на востоке ночью температура до -14° (видеопрогноз)

16:30, 15 января 2019
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Потепление завтра ожидается только в западных областях.

Завтра в Украине ожидаются снегопады / УНИАН
Завтра в Украине ожидаются снегопады / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 января в большинстве областей Украины пройдет снег, ночью сильно похолодает.

Синоптики предупреждают о сильном ветре и метелях в Украине

Прогноз погоды в Украине. На востоке местами пройдет снег, температура ночью до -14°, днем до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают мокрый снег. Температура ночью до -13°, днем до +2°. 

На западе Украины ожидается мокрый снег. Температура ночью до -10°, днем до +4°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до -7°, днем до -2°. В центре местами пройдет снег, температура ночью до -10°, днем до -4°.

Согласно народному прогнозу, 16 января - день Павла. Много снега - много хлеба, много воды - много травы. Звезды блестят ярко - к морозам, мало их на небе - жди ненастья.

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Теги: #снег#погода#похолодание
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