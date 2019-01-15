Завтра почти всю Украину накроют снегопады, на востоке ночью температура до -14° (видеопрогноз)
Потепление завтра ожидается только в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 16 января в большинстве областей Украины пройдет снег, ночью сильно похолодает.
Синоптики предупреждают о сильном ветре и метелях в Украине
Прогноз погоды в Украине. На востоке местами пройдет снег, температура ночью до -14°, днем до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают мокрый снег. Температура ночью до -13°, днем до +2°.
На западе Украины ожидается мокрый снег. Температура ночью до -10°, днем до +4°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до -7°, днем до -2°. В центре местами пройдет снег, температура ночью до -10°, днем до -4°.
Согласно народному прогнозу, 16 января - день Павла. Много снега - много хлеба, много воды - много травы. Звезды блестят ярко - к морозам, мало их на небе - жди ненастья.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница-1°... -6°
- Днепр+2°... -8°
- Донецк+3°... -6°
- Житомир-1°... -5°
- Запорожье+2°... -8°
- Ивано-Франковск+1°... -3°
- Киев-1°... -5°
- Кировоград-3°... -7°
- Луганск+3°... -4°
- Луцк0°... -3°
- Львов-1°... -3°
- Николаев0°... -5°
- Одесса+1°... -6°
- Полтава-1°... -7°
- Ровно-1°... -5°
- Симферополь+4°... -6°
- Сумы-3°... -7°
- Тернополь-1°... -4°
- Харьков+1°... -7°
- Херсон+1°... -5°
- Хмельницкий-1°... -6°
- Черкассы-2°... -5°
- Чернигов-1°... -4°
- Черновцы0°... -3°