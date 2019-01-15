Из-за оттепели и внезапного мороза дороги на Львовщине превратились в каток (видео)
Из-за гололедицы буксовали грузовики, автобусы и легковые авто.
Во Львовской области ночью дороги сковало льдом.
В Украине сегодня местами пройдет снег, на юге днем до +5° (карта)
Накануне днем в регионе началась оттепель, была плюсовая температура и дождь, а вечером все замерзло, говорится в сюжете ТСН.
Дороги области превратились в каток, из-за чего буксовали грузовики, автобусы и легковые авто.
Из-за оттепели и внезапного мороза дороги на Львовщине превратились в каток
Напомним, 15 января в Украине ожидаются сильный ветер и метели, объявлено штормовое предупреждение.
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