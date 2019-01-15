Из-за оттепели и внезапного мороза дороги на Львовщине превратились в каток (видео)

15:32, 15 января 2019
30
0

Из-за гололедицы буксовали грузовики, автобусы и легковые авто.

Во Львовской области дороги превратились в каток / скриншот ТСН
Во Львовской области дороги превратились в каток / скриншот ТСН

Во Львовской области ночью дороги сковало льдом.

В Украине сегодня местами пройдет снег, на юге днем до +5° (карта)

Накануне днем в регионе началась оттепель, была плюсовая температура и дождь, а вечером все замерзло, говорится в сюжете ТСН.

Дороги области превратились в каток, из-за чего буксовали грузовики, автобусы и легковые авто.

Напомним, 15 января в Украине ожидаются сильный ветер и метели, объявлено штормовое предупреждение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Львов#оттепель
Читайте также
Из-за оттепели и внезапного мороза дороги на Львовщине превратились в каток (видео) Из-за оттепели и внезапного мороза дороги на Львовщине превратились в каток (видео)
В Карпатах из-за снегопадов сохраняется значительная лавинная опасность В Карпатах из-за снегопадов сохраняется значительная лавинная опасность
Киевлян предупреждают о метелях и гололедице Киевлян предупреждают о метелях и гололедице
В Киеве сегодня будет пасмурно, днем температура до -2° В Киеве сегодня будет пасмурно, днем температура до -2°
Завтра в Украине пройдет снег, днем местами температура до +5° (видеопрогноз) Завтра в Украине пройдет снег, днем местами температура до +5° (видеопрогноз)
Сильный ветер и метели: в Киеве объявили штормовое предупреждение на 14-15 января Сильный ветер и метели: в Киеве объявили штормовое предупреждение на 14-15 января
Погода на неделю: в Украину придет оттепель со снегопадами (карта) Погода на неделю: в Украину придет оттепель со снегопадами (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
- 9 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
81 %
758 мм
4.1 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять