В Карпатах из-за снегопадов сохраняется значительная лавинная опасность

14:20, 15 января 2019
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В горах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В течение ближайших дней в Карпатах будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровня).

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"15-16 января в связи со снегопадами и метелями в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Напомним, 15 января в Украине ожидаются сильный ветер и метели, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #Карпаты#лавина
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