В Карпатах из-за снегопадов сохраняется значительная лавинная опасность
В горах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
В течение ближайших дней в Карпатах будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровня).
Киевлян предупреждают о метелях и гололедице
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"15-16 января в связи со снегопадами и метелями в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
Напомним, 15 января в Украине ожидаются сильный ветер и метели, объявлено штормовое предупреждение.
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