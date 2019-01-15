В Карпатах из-за снегопадов сохраняется значительная лавинная опасность

В горах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В течение ближайших дней в Карпатах будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровня).

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"15-16 января в связи со снегопадами и метелями в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Напомним, 15 января в Украине ожидаются сильный ветер и метели, объявлено штормовое предупреждение.